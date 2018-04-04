Международный опыт работы всегда приветствуется при трудоустройстве. Если вы еще учитесь или не так давно окончили университет по специальности, связанной с туризмом и гостинично-ресторанным бизнесом, то стажировка в Германии для студентов как раз для вас.Помимо вышеперечисленных условий, нужно хорошо владеть английским, иметь желание развиваться и прилагать усилия для профессионального роста. Возраст участника должен быть от 18 до 35 лет. Длится стажировка обычно полгода, в течение которых можно найти время не только на работу, а и на путешествия, совершенствование немецкого языка и погружение в атмосферу этой удивительной европейской страны. Требования несложные, не так ли? А что вы получаете в результате поездки? Преимущества стажировки за границей очевидны. Стажировка в Германии для студентов позволяет обрести самое ценное – международный опыт, который открывает безграничные возможности и является залогом успеха в построении блестящей карьеры. Погружение в культуру и быт другой страны полностью изменит ваше представление о жизни в Европе, в частности об уровне жизни немцев. В процессе работы вы развиваете такие качества, как гибкость, стрессоустойчивость в непредвиденных ситуациях, коммуникабельность, и в результате становитесь более профессиональным.Подробнее на: