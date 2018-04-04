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    Ср., 4 апреля 2018г.
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    Форум: Туризм, путешествия
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    Тема: Как определить, какие в Boeing 737-500 места - самые лучшие?
    • Сегодня! Xirthare Cегодня в 09:05 «Ответить»
      Как определить, какие в Boeing 737-500 места - самые лучшие?
      • New! Smeren Cегодня в 10:48 «Ответить»
        По собственному опыту могу Вам сказать, что тщательное изучение http://fly-inform.ru/shemy-samoletov/she...ing737-500.html Boeing 737-500 схемы салона лучшие места поможет вообще без проблем определить. Ведь по ней будет прекрасно видно, какие места где расположены, и так далее.
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