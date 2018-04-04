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    Ср., 4 апреля 2018г.
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    Форум: Поздравления!
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    Тема: Подарок крестнице
    • ClubNika Вчера в 23:56 «Ответить»
      Всем привет, у меня у крестницы в мае день рождения, исполняется годик. Естественно, нужно подарить что-нибудь хорошее, нужное. Вообще, в голову пришла идея подарить велосипед, но ей то всего годик, а на вырост как-то не то, не хочется чтоб стоял еще пару лет. Что еще посоветуете?
      • Сегодня! Alexan Cегодня в 00:08 «Ответить»
        Ну да, наверное велосипед еще слишком рано, может хотя бы с двух лет. А пока можно подарить толокар, они вроде с 12 месяцев как раз. И сейчас много разновидностей, есть даже со звуковыми и световыми эффектами.
        • Сегодня! Mirochka Cегодня в 00:19 «Ответить»
          Ну это же девочка - там вариантов для подарков просто море, среди самых распространенных: куколки, кукольные домики, мебель для кукол, наборы детской посуды, одежда в конце концов. Можно еще всякие развивающие игрушки, сейчас очень модные интерактивные роботы от Фишер Прайс.
          • Сегодня! Borisich Cегодня в 00:30 «Ответить»
            Не обязательно, что на детском велосипеде можно кататься с 2х или 3х лет, можно и с года. Понятное дело, что первый год вы будите катать на нем ребенка сами, с помощью ручку управления, а когда ребенок подрастет, то сможет и сам крутить педали и рулить. Вот посмотрите, на этом сайте продаются детские велосипеды от 1 года.
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