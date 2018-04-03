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Тема: Хочу сделать сувенир, вышивку на халаты
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Хочу сделать сувенир, вышивку на халаты
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Boltik6
Cегодня в 22:50
«Ответить»
а как, точнее где можно, если можно, сделать крутую именную вышивку на домашный халат, что бы для себя и жены, именно вышивку, а не наклейку, что бы по богатому было )))??
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