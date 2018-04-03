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    Форум: ЗооМир
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    Тема: Рекомендации по выбору поводка для собаки
    • New! Сицилия Cегодня в 22:40 «Ответить»
      Раньше проще было - поводок или брезентовый или кожаный. Намотал на руку, дернул. Сейчас у всех новомодные рулетки. Они бывают двух типов - ленточные или шнур. На каждой упаковке написаны рекомендации для какой собаки и какого веса они предназначены. Потому что механизмы рассчитаны на силу рывка определенного веса. Для небольших собак обычно удобней шнуры, они легче. Но для крупных собак обязательно берите ленточные рулетки. Ситуация - сейчас гуляю со своим псом, навстречу идет девочка лет 13-14 с хаски на поводке. Пес видимо молодой и горячий, нифига не дрессированный, а принятый в семью по принципу &quot;ути какая лапочка&quot;. Собака большая и сильная. Я своего знаю, взяла за ошейник, зажала ногами, потому что научена - если кто нибудь загавкает, мой ответит. У девочки пес кинулся моего старенького сожрать разорвать и вообще победить. Кобели, чоу... Девочка, не удержав кнопку на рулетке, начала перехватывать поводок руками, поводок рулетка со шнуром, она изрезала руки себе вхлам! Собаку угомонить не может, кровь льется... Кошмар. Думайте пожалуйста заводя собак.... и о дрессировке и о экипировке...
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