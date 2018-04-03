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    Форум: Производство, промышленность
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    Тема: Нужно сделать лестницу винтовую
    • New! Oldmen65 Cегодня в 22:38 «Ответить»
      вот видел винтовые лесницы на заводах, нужно что то подобное сделать, так вопрос в чем, сами секции они есть типа модульные, что бы закупить сколько нужно для самостоятельного монторования ???
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