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Форум: Строительство и ремонт
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Тема: Стоит ли устанавливать душевую кабину...
Форум:
Строительство и ремонт
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Тема:
Стоит ли устанавливать душевую кабину...
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New!
VALKO
Cегодня в 17:43
«Ответить»
хочу установить дома вместо ванной душевую кабинку. Говорят что это слишком дорого. Кто устанавливал?что скажите?
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