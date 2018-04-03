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    Вт., 3 апреля 2018г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Срочно нужна справка
    • New! ImGood Cегодня в 17:31 «Ответить»
      Ребята где сделать справку о беременности. Ничего не спрашивайте, просто нужна и все.
      • New! Ruler Cегодня в 17:33 «Ответить»
        Даже так бывает и все таки чужая жизнь потемки )
        • New! Dr Lord Cегодня в 17:36 «Ответить»
          Так тут где то я видел, мелькали сайты которые справки делают. Если увижу то вам кину
        • New! moonka Cегодня в 17:42 «Ответить»
          Вечер добрый! Я недавно заказывала справочку тут http://medi-spravka.com/spravka-o-beremennosti мне для диспансера нужна была, и когда листала их перечень справок то мне на глаза попалась и та что нужна вам справка о беременности для загса , мне очень быстро помогли и сделали все как нужно. Обратитесь к ним, они и вам помогут.
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