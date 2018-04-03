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    Тема: Bad сектора на HDD
    • Сегодня! Владислав569 Cегодня в 15:56 «Ответить»
      Наверное, пользователь уже знает, что такое bad сектора на hdd («плохие блоки») поверхности жесткого диска http://27sysday.ru/programmy-dlya-sistem...-sektora-na-hdd Но действительно ли они «плохие», и насколько этот дефект «аппаратный» — попробуем разобраться.
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