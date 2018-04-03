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    Вт., 3 апреля 2018г.
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    Тема: Что это может быть?
    • Сегодня! Umpnarne Cегодня в 15:35 «Ответить»
      последнюю неделю не дают нормально жить следующие симптомы: высокая температура с ознобом, выделение вязкой мокроты и грудь справа побаливает. может есть тут прошаренные люди, подскажете?
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