Не буду вдаваться в подробности типа что такое VPS/VDS и зачем собственно его нужно арендовать. Темка рассчитана на юзеров, которые знают что это такое и под какие нужды используется. У меня лично VPS используется для софта под трейдинг, а также игровой сервак на нем размещен.
Собственно, арендую я VPS на Big DATA Hosting - это отечественный современный сервис по аренде VDS/VPS серверов. Цены вполне лояльные, от 482 руб. можно арендовать VDS/VPS.
Плюсы, которые я отметил за время использования:
1. Канал на 100 Мбит/с и аптайм 99,98%.
2. Полностью сам выбираю конфу и формирую свой тариф (другие хостеры не дают такой свободы выбора!).
3. Ресурс полностью на русском, плюс круглосуточный support.
4. Стабильная работа VPS/VDS за счет собственного ЦОД https://bigd.host/ уровня TIER III в Москве.
Если кому актуальна тема, то есть бесплатный период для теста, сервак, ксnати, стартует за 7 сек, функционирует под лицензионной Windows Server.
Решил, что темка будет полезна для многих посетителей нашего форума.