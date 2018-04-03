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    Вт., 3 апреля 2018г.
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    Форум: Компьютеры, смартфоны, гаджеты
    Новая тема
    Тема: Аренда VPS/VDS
    • Сегодня! JangO Cегодня в 15:03 «Ответить»
      Не буду вдаваться в подробности типа что такое VPS/VDS и зачем собственно его нужно арендовать. Темка рассчитана на юзеров, которые знают что это такое и под какие нужды используется. У меня лично VPS используется для софта под трейдинг, а также игровой сервак на нем размещен.
      Собственно, арендую я VPS на Big DATA Hosting - это отечественный современный сервис по аренде VDS/VPS серверов. Цены вполне лояльные, от 482 руб. можно арендовать VDS/VPS.
      Плюсы, которые я отметил за время использования:
      1. Канал на 100 Мбит/с и аптайм 99,98%.
      2. Полностью сам выбираю конфу и формирую свой тариф (другие хостеры не дают такой свободы выбора!).
      3. Ресурс полностью на русском, плюс круглосуточный support.
      4. Стабильная работа VPS/VDS за счет собственного ЦОД https://bigd.host/ уровня TIER III в Москве.
      Если кому актуальна тема, то есть бесплатный период для теста, сервак, ксnати, стартует за 7 сек, функционирует под лицензионной Windows Server.
      Решил, что темка будет полезна для многих посетителей нашего форума.
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