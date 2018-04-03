Опыт работы за границей расширяет возможности для карьерного развития. Вы с большей вероятностью устроитесь на престижную работу или откроете собственную компанию, основываясь на методах ведения бизнеса за рубежом. А если вы знаете французский и мечтаете побывать в Париже, то стажировка во Франции для студентов – идеальный вариант.Найти работу по своей специальности с достойной зарплатой в своей стране непросто. Почему бы не воспользоваться шансом и постажироваться за рубежом на протяжении двух-двенадцати месяцев в одной из французских компаний, совершенствуя при этом свой иностранный язык? Франция славится не только обилием достопримечательностей, особым шармом и атмосферой, а и наличием разнообразных вариантов стажировок. Продажи и маркетинг, коммуникации и PR, журналистика и киноиндустрия, бизнес-администрирование и менеджмент, отельно-ресторанный бизнес и туризма – эти и другие сферы доступны для стажировок иностранных студентов. Стоит отметить, что стажировки неплохо оплачиваются, позволяя вам не оказывать себе в развлечениях и шоппинге.Возраст участника должен быть в пределах 18–35 лет, также обязательное условие – учиться в вузе на стационаре (дневная форма). Конечно, нужно хорошо знать французский, по крайней мере на среднем уровне с пониманием профессиональной терминологии. Стажироваться можно только по той специальности, которую вы получаете в университете. Поэтому программы стажировки во Франции должны соответствовать вашему образованию.Подробнее на: