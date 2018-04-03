Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Вт., 3 апреля 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 63 посетителя
    Форум: Кулинарный форум
    Новая тема
    Тема: Sniper Elite III
    • Сегодня! Glopart Cегодня в 00:28 «Ответить»
      В Sniper Elite III акцент поставлен на предоставление игроку свободы выбора. В игре показан большой и разнообразный мир, позволяющий использовать различную тактику и игровые стили. Действие разворачивается в экзотической и смертоносной Северной Африке во время Второй мировой войны. Специальный агент УСС Карл Фейрберн проникает за линию фронта, чтобы, используя свои навыки опытного снайпера, помочь Союзникам сражаться с грозными немецкими танками «Тигр» в Западной пустыне. Но главная забота Карла – не знаменитый Африканский корпус. Скоро он узнает о планах создания немцами «wunderwaffe» – чудо-оружия, способного сокрушить все на своем пути и повернуть весь ход войны.

      Заходите скачивайте http://n-torrents.ru/load/pc_games/hard_...ja/15-1-0-37374 много торрентов фильмов , музыки , софта , игр и т.д. самые популярные.

      [img]http://i.imgur.com/u55zXyG.jpg[/img]
      Вывести

      Последние темы на форуме

      Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
      Консультация юриста7(1) Юридический форумZinadin25.03.18 в 15:47ArbitrYurist Cегодня в 07:42
      Юрист по криминалу8(1) Юридический форумOldmen6517.11.17 в 17:31ArbitrYurist Cегодня в 07:37
      Дорого ли в наше время стоит юридическая консультация?3(1) Юридический форумXirthare26.03.18 в 23:33ArbitrYurist Cегодня в 07:23
      ноутбук11Компьютеры, смартфоны, гаджетыАртур Канус12.03.18 в 13:50kuka6 Cегодня в 02:52
      Sniper Elite III1Кулинарный форумGlopartCегодня в 00:28Glopart Cегодня в 00:28
      мебель в Питере4Мебель, интерьеры, домPechkinПозавчера в 12:46Frolova577 Cегодня в 00:26
      Кто какие ТВ-шоу смотрит13Форум хорошего настроенияGataxe16.11.17 в 14:32herisoNS Cегодня в 00:20
      Идёт загрузка...
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2018г.

      Форум Нижнего Новгорода