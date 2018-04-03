В Sniper Elite III акцент поставлен на предоставление игроку свободы выбора. В игре показан большой и разнообразный мир, позволяющий использовать различную тактику и игровые стили. Действие разворачивается в экзотической и смертоносной Северной Африке во время Второй мировой войны. Специальный агент УСС Карл Фейрберн проникает за линию фронта, чтобы, используя свои навыки опытного снайпера, помочь Союзникам сражаться с грозными немецкими танками «Тигр» в Западной пустыне. Но главная забота Карла – не знаменитый Африканский корпус. Скоро он узнает о планах создания немцами «wunderwaffe» – чудо-оружия, способного сокрушить все на своем пути и повернуть весь ход войны.