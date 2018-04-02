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    Пн., 2 апреля 2018г.
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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
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    Тема: Где купить сухой туман для открытия нового бизнеса
    • New! Albertik Cегодня в 22:21 «Ответить»
      Хочу купить электрический фоггер Burgess Thermo-Fogger и жидкости Harvard Odor Destroyers, для того, чтобы открыть свой небольшой бизнес с минимальными вложениями. Сухой туман, сейчас, перспективное направление в сфере услуг. Подскажите, где можно купить расходные материалы и такое оборудование для сухого тумана.
      • New! Sashulya Cегодня в 22:26 «Ответить»
        Работаю в ночном клубе. В заведении плохая проветриваемость и просто невозможно дышать, когда полно народу - всё задымлено кальянным дымом, испарениями от тел и напитков, смесь разных парфюмов и тп. Даже после того, как все разойдутся и клуб проветрится, то остаётся неприятный запах, который мы решили удалять с помощью сухого тумана. Вот думаем купить сухой туман в комплектах для удаления запахов, здесь https://www.dezfog.ru/category/komplekty...eniya-zapakhov/
        • New! Donna Cегодня в 22:36 «Ответить»
          Думаю, что для работы с сухим туманом вам понадобиться приобрести специальны средства защиты — респираторы, защитные маски с фильтрами и рабочую спецовочную одежду. А сухой дым можно заказать в интернет-магазине.
          • New! Сlamour Cегодня в 22:39 «Ответить»
            Я покупал себе, для личного пользования, сухой туман на авторынке. Покупал электрическое оборудование, так как всю работу по удалению запахов буду проводить или в гараже, или в жилом помещении, где всегда будет доступ к электророзеткам.
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