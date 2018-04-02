Хочу купить электрический фоггер Burgess Thermo-Fogger и жидкости Harvard Odor Destroyers, для того, чтобы открыть свой небольшой бизнес с минимальными вложениями. Сухой туман, сейчас, перспективное направление в сфере услуг. Подскажите, где можно купить расходные материалы и такое оборудование для сухого тумана.
Работаю в ночном клубе. В заведении плохая проветриваемость и просто невозможно дышать, когда полно народу - всё задымлено кальянным дымом, испарениями от тел и напитков, смесь разных парфюмов и тп. Даже после того, как все разойдутся и клуб проветрится, то остаётся неприятный запах, который мы решили удалять с помощью сухого тумана. Вот думаем купить сухой туман в комплектах для удаления запахов, здесь https://www.dezfog.ru/category/komplekty...eniya-zapakhov/
Думаю, что для работы с сухим туманом вам понадобиться приобрести специальны средства защиты — респираторы, защитные маски с фильтрами и рабочую спецовочную одежду. А сухой дым можно заказать в интернет-магазине.
Я покупал себе, для личного пользования, сухой туман на авторынке. Покупал электрическое оборудование, так как всю работу по удалению запахов буду проводить или в гараже, или в жилом помещении, где всегда будет доступ к электророзеткам.