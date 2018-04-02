Месяца полтора назад в моей жизни произошло прекрасное событие - я купила квартиру. На Cian нашлось подходящее объявление, и все закрутилось. Сделку вела Евгения Баранова +79269990068
Есть также второй телефон +7-495-664-91-22. Принадлежит он ЗАО "ТЭВ – XXI век" 121059, Москва, Бережковская наб., д.6. Сайта, правда, у конторы уже нет, так, какие-то обрывки.
Надо сказать, Евгения произвела прекрасное впечатление - энергичная, деятельная, убедительная... Эффектная брюнетка с кудрявыми волосами в дорогой шубе и на дорогой машине. Короче, профи. Красиво заливала о том, что 11 лет в этой сфере и съела уже всех собак. И что только с риэлтором я смогу избежать всех проблем.
Вот эта вот убедительность и сыграла со мной злую шутку. В момент сделки перед носом моим помахали какими-то бумажками, а потом...
... оказалось, что квартира с долгами! Бывшие владельцы платили редко, а за свет и газ совсем не платили. В итоге на момент сделки долг по ЖКХ 9834,75, за свет 34 668.
Евгения в ответ на мои слова утверждает, что так меня "разводит МФЦ и УК". И что в ЕЖД (который, якобы, забрали при сделке) указано, что квартира без долгов. Но по факту - бывшие владельцы оплатили вместо 110 000 р долга только 106 000, а за январь и вовсе платить не стали. Никаких платежек я в глаза не видела! Мало того, при приеме-передаче квартиры не снимались показания счетчиков! И в акте приема-передачи они не фигурируют! Если честно, я об этом не знала, прочла только сейчас, что это обязательная процедура. Но Евгения, которая "съела всех собак" в своей сфере об этом знала! Я считаю, что за 11 лет человек о такой процедуре знал!! Значит, это был сговор с продавцом. Рассчитанный обман покупателя. В любом случае, теперь мне приходится разгребать эти Авгиевы конюшни.
Получается, что человек, который позиционирует себя как риэлтор, дает объявления на Cian.ru, проводит по 2-3 сделки в день, в итоге просто обманщик! Если Вы хотите оказаться в подобной ситуации, то, конечно, обращайтесь к Евгении! Незабываемые впечатления гарантированы