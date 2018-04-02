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    Форум: Недвижимость
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    Тема: Сколько обойдется снять койку место в Хабаровске ?
    • Сегодня! VALKO Cегодня в 20:09 «Ответить»
      где в Хабаровске можно не дорого пожить, мне по командировке нужно будет 5-7 дней, но бюджет маленький ??
      • New! Klinton Cегодня в 22:50 «Ответить»
        Если реально что бы не дорого, тогда нужен хостел какой то, типа койка место, так дешевле всего будет, отели в вашем случаи не вариант...
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