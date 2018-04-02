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    Пн., 2 апреля 2018г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: ПРОВЕРКА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
    • Сегодня! Klinton Cегодня в 20:05 «Ответить»
      Нужно найти компанию которая занимаеться именно проверкой, испытаниями строй материалов, цемента, бетона и так дальше. Где найти такую компанию, контакты или сайт
      • New! VALKO Cегодня в 22:49 «Ответить»
        Да действительно, есть такие лаборатории, не знаю что у них по ценам, и какие условия сотрудничества, но такие есть, к сожалению не подскажу ни одной, так как лично не сталкивался, только слышал
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