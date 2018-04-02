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    Пн., 2 апреля 2018г.
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    Форум: Производство, промышленность
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    Тема: Заказ пресс формы
    • Сегодня! Rudger Cегодня в 20:03 «Ответить»
      Кто-то литьем пластика под давлением занимается? Товарищ предлагает заняться отливкой различных изделий для косметологии, типа того что на фото. Сколько таких можно с одной формы отлить? Есть ли какие-то ограничения? Как часто пресс форму менять нужно?
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