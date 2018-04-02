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    Форум: Наука, образование, работа
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    Тема: Cтажировка Hospitality в Германии
    • Сегодня! Leilla Cегодня в 12:37 «Ответить»
      Международный опыт работы всегда приветствуется при трудоустройстве. Если вы еще учитесь или не так давно окончили университет по специальности, связанной с туризмом и гостинично-ресторанным бизнесом, то стажировка в Германии для студентов как раз для вас.
      Помимо вышеперечисленных условий, нужно хорошо владеть английским, иметь желание развиваться и прилагать усилия для профессионального роста. Возраст участника должен быть от 18 до 35 лет. Длится стажировка обычно полгода, в течение которых можно найти время не только на работу, а и на путешествия, совершенствование немецкого языка и погружение в атмосферу этой удивительной европейской страны.
      Преимущества стажировки за границей очевидны. Стажировка в Германии для студентов позволяет обрести самое ценное – международный опыт, который открывает безграничные возможности и является залогом успеха в построении блестящей карьеры. Погружение в культуру и быт другой страны полностью изменит ваше представление о жизни в Европе, в частности об уровне жизни немцев. В процессе работы вы развиваете такие качества, как гибкость, стрессоустойчивость в непредвиденных ситуациях, коммуникабельность, и в результате становитесь более профессиональным.
      Подробнее на: https://anywayplus.ru/p/ctazhirovka-hospitality-germaniya/
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