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    Форум: Детишки и их делишки
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    Тема: Где можно купить детский надувной батут?
    • New! Smeren Cегодня в 10:33 «Ответить»
      Где можно купить детский надувной батут?
      • New! Xirthare Cегодня в 10:51 «Ответить»
        Детские надувные батуты продаются в очень неплохом ассортименте вот на этом сайте http://intex-leader.ru/katalog/igrovye_t...aduvnye-batuty/ . Я в курсе, поскольку именно тут такой и приобрёл, для своего сына. Теперь у него появилось новое, очень интересное занятие.
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