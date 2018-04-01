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    Вс., 1 апреля 2018г.
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    Форум: Женский форум
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    Тема: Почему корейская косметика ???
    • Сегодня! Oldmen65 Cегодня в 19:14 «Ответить»
      что в ней такого, что везде сейчас такая популярная...либо она просто дешовая или как...в чем тут фишка ??
      • New! Lazik665 Cегодня в 22:26 «Ответить»
        да не уверен что она не дорогая....да и вроде как она особо не подходит всем и каждому, просто она же под корейскую кожу больше расчитаная.
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