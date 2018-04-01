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    Вс., 1 апреля 2018г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Какой профиль выбрать для балкона ??
    • Сегодня! Zinadin Cегодня в 18:39 «Ответить»
      нужно заменить окна на балконе, какие то по теплее, может тройные или еще каки ето ??!!!
      • New! Boltik6 Cегодня в 22:25 «Ответить»
        ну вот как раз тройные и берите..., но тут еще зависит от производителя...так что сперва найдите компанию, и узнайте какие у них окна, кто их им поставляет, тогда подбирайте.
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