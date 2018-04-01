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    Вс., 1 апреля 2018г.
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    Форум: Мода, одежда, обувь
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    Тема: Какая средняя цена должна быть за нормальный кажаний кошелек ??
    • Сегодня! Klinton Cегодня в 18:30 «Ответить»
      сколько примерно стоить нормальный, качественный кошелек, портмане...хочу подарок сделать, но что бы не не очень дорогой был ну и не такой дерьмовый как на рынке, по 500 рублей ??
      • New! Oldmen65 Cегодня в 22:25 «Ответить»
        Ну нормальный наверное где то 2-3 тысячи будут. Смотрите сколько вы готовы потратить , есть и не плохие по дешевле.
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