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    Вс., 1 апреля 2018г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Обращаетесь ли вы в частные клиники ???
    • Сегодня! Zinadin Cегодня в 18:13 «Ответить»
      в каких случаях вы все же обращаетесь в частные клиники, или все же в гос учреждениях всегда стараетесь лечиться ???
      • New! Lazik665 Cегодня в 22:24 «Ответить»
        Мое мнение тут все же немного не однозначное, не всегда клиника роляет, а за частую сам врач. Так что иногда можно найти отличного врача в гос клинике, и наоборот в престижной честной какогото разгелдяя.
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