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    Вс., 1 апреля 2018г.
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    Форум: Юридический форум
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    Тема: Изъятие земельных участков
    • New! Insurgent Cегодня в 15:57 «Ответить»
      Подскажите пожалуйста в каких случаях изъятие земельных участков в собственности является законной.
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