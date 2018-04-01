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    Вс., 1 апреля 2018г.
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    Тема: Уникальность
    • Сегодня! Duferen Cегодня в 13:00 «Ответить»
      Приветствую! Многие из нас сталкивались с такими ситуациями в работе когда нужно чтобы текст был уникальный. Но как сделать его уникальным не многие знают. Лично мне очень помог сайт http://antiplagiatu.net/povysit-unikalnost-teksta на котором имеется огромное количество информации по повышению уникальности текста, описываются программы по повышению уникальности, сайты, способы. Лично я использую рерайт, и благодаря этому уникальность хоть не 100%, но довольно высока, а благодаря сайту антиплагиату.нет, мои тексты пишутся с помощью собственного пересказа работы, так получается очень большая уникальность. В общем, советую заглянуть на этот сайт, если интересуют способы увеличения уникальности которые реально работают.
      Не стоит благодарности, мы все должны выручать друг-друга=)
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