Приветствую! Многие из нас сталкивались с такими ситуациями в работе когда нужно чтобы текст был уникальный. Но как сделать его уникальным не многие знают. Лично мне очень помог сайт http://antiplagiatu.net/povysit-unikalnost-teksta на котором имеется огромное количество информации по повышению уникальности текста, описываются программы по повышению уникальности, сайты, способы. Лично я использую рерайт, и благодаря этому уникальность хоть не 100%, но довольно высока, а благодаря сайту антиплагиату.нет, мои тексты пишутся с помощью собственного пересказа работы, так получается очень большая уникальность. В общем, советую заглянуть на этот сайт, если интересуют способы увеличения уникальности которые реально работают.
Не стоит благодарности, мы все должны выручать друг-друга=)