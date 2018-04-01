Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Вс., 1 апреля 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 131 посетитель
    Форум: Мебель, интерьеры, дом
    Новая тема
    Тема: мебель в Питере
    • Сегодня! Pechkin Cегодня в 12:46 «Ответить»
      Девочки, у нас тут незадача с мужем. Сделали ремонт, выбросили старую мебель. Особенно обрадовалась тому, что избавились от советской, огромной стенки, которая занимала почти всё пространство комнаты. Теперь ищем замену. Хотелось бы приобрести красивую, вместительную, но и не очень габаритную стенку. Посоветуйте хороший магазин в Питере.
      Вывести
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2018г.

      Форум Нижнего Новгорода