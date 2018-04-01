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    Вс., 1 апреля 2018г.
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    Тема: Кто в Великом Новгороде инженерные изыскания по геологии предоставляет?
    • Сегодня! demko12 Cегодня в 00:12 «Ответить»
      Кто в Великом Новгороде инженерные изыскания по геологии предоставляет?
      • Сегодня! Smeren Cегодня в 01:11 «Ответить»
        Если Вас интересует геология в Великом Новгороде, то, пожалуй, разумнее всего будет обратиться в ООО Латис. Я именно с этой компанией сотрудничаю уже довольно долгое время, и могу сказать, что работают в ней исключительно профессионалы.
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