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    Вс., 1 апреля 2018г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Как лечить гепатит ??
    • Zinadin Вчера в 21:55 «Ответить»
      какие препараты реально помогают при лечении гепатита с ? как быстро и на сколько легко бороться с этой болезнью ??
      • New! jrs Вчера в 23:24 «Ответить»
        Это очень непростая болезнь, часто слышу такие вопросы и настоятельно рекомендую обращаться с этим к опытным врачам. Мне лично советовал покупать витамины и взвар http://artlife-market.ru/67_vzvar-gepaton-3-100-ml для борьбы с ним. Возможно у вас отличается форма гепатита, может вам необходим другой метод борьбы или препаратов.
        • New! jrs Вчера в 23:24 «Ответить»
          Это очень непростая болезнь, часто слышу такие вопросы и настоятельно рекомендую обращаться с этим к опытным врачам. Мне лично советовал покупать витамины и взвар http://artlife-market.ru/67_vzvar-gepaton-3-100-ml для борьбы с ним. Возможно у вас отличается форма гепатита, может вам необходим другой метод борьбы или препаратов.
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