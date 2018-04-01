Это очень непростая болезнь, часто слышу такие вопросы и настоятельно рекомендую обращаться с этим к опытным врачам. Мне лично советовал покупать витамины и взвар http://artlife-market.ru/67_vzvar-gepaton-3-100-ml для борьбы с ним. Возможно у вас отличается форма гепатита, может вам необходим другой метод борьбы или препаратов.
Это очень непростая болезнь, часто слышу такие вопросы и настоятельно рекомендую обращаться с этим к опытным врачам. Мне лично советовал покупать витамины и взвар http://artlife-market.ru/67_vzvar-gepaton-3-100-ml для борьбы с ним. Возможно у вас отличается форма гепатита, может вам необходим другой метод борьбы или препаратов.