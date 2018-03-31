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    Сб., 31 марта 2018г.
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    Форум: ЗооМир
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    Тема: Дерматит у собаки
    • Сегодня! Tarada Cегодня в 00:29 «Ответить»
      Сейчас на улице зима и почти все дороги, и тротуары посыпают солью. Когда вернулась с очередной прогулки, то заметила, что у собаки покраснела кожа на лапах. Появились мелкие пузыри и частички сухой кожи. Думаю, что это контактный дерматит от соли. Чем можно вылечить в домашних условиях?
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