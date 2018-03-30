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    Пт., 30 марта 2018г.
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    Форум: Мужской форум - мужские темы
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    Тема: Рассылки на электронную почту.
    • Сегодня! Useyaryl Cегодня в 18:43 «Ответить»
      У меня свой интернет магазин, и мы по электронной почте оповещаем клиентов о том, что заказ отправлен курьером или по почте, либо что заказ уже находится в пункте самовывоза и его можно забрать. Вручную это делать неудобно, и как вы думаете, может быть мне стоит заказать услуги рассылки E mail вот здесь - http://смсыч.рф/email ?
      • Сегодня! Fades Cегодня в 18:51 «Ответить»
        Я бы на вашем месте просто нанял еще сотрудника, который как раз занимался бы отправкой таких сообщений и связью с клиентами в принципе. Причем сотрудник этот сможет даже из дома работать.
        • Сегодня! Tamavil Cегодня в 18:59 «Ответить»
          Думаю, что вам стоит заказать услуги по рассылке сообщений на электронную почту, это позволит вам достаточно много времени экономить. И наверняка ведь услуги подобные стоят не очень дорого.
          • Сегодня! Froinivim Cегодня в 19:04 «Ответить»
            Мне вообще кажется, что подобные уведомления лучше не на электронную почту отправлять, а на телефон. Ну и разумеется, делать это нужно не со своего телефона, а с помощью СМС шлюза.
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