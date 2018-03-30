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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: КТ позвоночника
    • Сегодня! Vladlen Cегодня в 16:43 «Ответить»
      Подскажите где можно сделать КТ позвоночника?
      • New! Akcel Cегодня в 22:14 «Ответить»
        Здравствуйте, мой знакомый после того как попал в аварию испытывал боли в позвоночнике, он решил сделать компьютерную томографию позвоночника. Насколько я знаю он обращался вот в эту клинику http://mrt24spb.ru/kt у них опытные специалисты и новейшее современное оборудование. После этого сразу стало понятно в чем причина болей.
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