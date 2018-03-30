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    Пт., 30 марта 2018г.
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    Тема: Причина алкоголизма
    • Виталий Иванов Вчера в 21:10 «Ответить»
      Вы когда нибудь задумывали, в чем причина алкоголизма? Почему люди начинают пить? У меня друг начал регулярно выпивать, хотя у него все вроде нормально - и семья, и работа есть... А теперь все рушиться... Почему?
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