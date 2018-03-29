Программа Practical Training USA – это стажировка в США для студентов, выпускников, молодых специалистов по специальности. Главной целью такой поездки является получение практического опыта и повышение квалификации. Участник получает уникальную возможность изнутри увидеть, как построен бизнес в Америке, попробовать себя в роли интерна в американской компании. Стажировка в Америке гарантирует вам бесценный зарубежный опыт. Не секрет, что США является лидером мировой экономики. Принцип любого бизнеса в Америке заключается в том, чтобы он приносил прибыль, не выходя за рамки закона и учитывая принципы честной конкуренции. В результате стажировки в одной из таких компаний участник сможет перенять успешный опыт и внедрить его в развитие бизнеса на родине, обеспечив себе безоблачное будущее. Кроме того, множество международных компаний заинтересованы в том, чтобы взять на работу опытного специалиста с безупречным английским и умением работать в мультикультурной среде. Так почему бы не воспользоваться таким шансом?! Оплачиваемая стажировка в Америке открывает большие перспективы для молодых людей со всего мира. Причем мы проверяем достоверность информации и надежность работодателя, чтобы предлагаемая им должность соответствовала образованию и профессиональным интересам участника программы. Поэтому вы можете не сомневаться в качестве знаний и опыта, полученного во время стажировки.