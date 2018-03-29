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    Тема: Наследство
    • New! ОлечкаК Cегодня в 11:54 «Ответить»
      Подскажите пожалуйста, как можно получить долю в наследстве. Просто у меня несовершеннолетний ребенок и он имеет право на часть квартиры, но я так полагаю, что его родственники попытаются его оставить без доли. Хочу заранее подготовиться к разговору и знать, что мне делать.
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