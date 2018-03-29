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    Чт., 29 марта 2018г.
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    Форум: Туризм, путешествия
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    Тема: Виза
    • SovenokK Вчера в 21:49 «Ответить»
      Собираемся вместе в родными ,которые живут в Европе ехать отдыхать у нас в России. Тур готовый покупать не хотим, но задумались, что нужно наверное визу оформлять специальную ,чтобы они к нам прилететь смогли. Что-то не знаю как это сделать, а времени осталось мало очень.
      • New! Незабудка91 Вчера в 23:18 «Ответить»
        А в интернете и на форумах ,что пишут про оформление. Мне кажется, что есть какой-то специальный порядок оформления .Нужно вроде бы приглашение высылать для того ,чтобы они могли оформить все документы. А может лучше всего готовый тур купить и помогут все оформить,визу туристическую к туру.
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