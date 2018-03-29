Собираемся вместе в родными ,которые живут в Европе ехать отдыхать у нас в России. Тур готовый покупать не хотим, но задумались, что нужно наверное визу оформлять специальную ,чтобы они к нам прилететь смогли. Что-то не знаю как это сделать, а времени осталось мало очень.
А в интернете и на форумах ,что пишут про оформление. Мне кажется, что есть какой-то специальный порядок оформления .Нужно вроде бы приглашение высылать для того ,чтобы они могли оформить все документы. А может лучше всего готовый тур купить и помогут все оформить,визу туристическую к туру.