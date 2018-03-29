Подскажите пожалуйста где можно скачать бесплатно или просто посмотреть календарь для бухгалтера бесплатно. Считаю дни самостоятельно и уже несколько раз сделала ошибки. Должен же быть специальный календарь. раньше в программе специальной делала все, а теперь она не работает.
Найдите в интернет какую-нибудь другую программу. Вроде бы не проблема скачать сейчас то, что необходимо для работы. Я например в таблицу все данные забиваю и у меня все считает автоматически. Календарь простой скачиваю и ввожу его в таблицы. У меня проблем никогда не возникало.