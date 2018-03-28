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    Тема: Кто знает, посоветуйте какой интернет (провайдер) мне подключить! (Пермь)
    • New! Zinadin Cегодня в 19:38 «Ответить»
      Я живу в частном доме, и нет ни какого способа подключить проводной инет. Кто был в такой же ситуации, подскажите пожалуйста какой интернет мне лучше подключить в Перми (ну чтоб и поиграть нормально, и по скачивать) Заранее спасибо!
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