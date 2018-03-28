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    Ср., 28 марта 2018г.
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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
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    Тема: Нужно как-то продажи в торговой сети поднимать. Какие есть способы?
    • Сегодня! demko12 Cегодня в 14:53 «Ответить»
      Нужно как-то продажи в торговой сети поднимать. Какие есть способы?
      • New! Smeren Cегодня в 19:08 «Ответить»
        Лично я знаю только один способ - воспользоваться услугами квалифицированных мерчандайзеров. Найти таких Вы без проблем сможете вот в этой организации http://1btl.ru/merchandajzing . Я в курсе, поскольку и сам с ними сотрудничаю уже довольно долгое время.
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