Лето во Франции — европейская альтернатива популярной программы для студентов Work and Travel USA. Если вас манят приключение в самой романтической стране мира, тогда Work and Travel во Франции — ваш вариант. Это программа культурного обмена, которая проводится в течение туристического сезона и предназначена для студентов дневного отделения вуза в возрасте 18-30 лет, знающих французский язык на уровне B1. Вы сможете провести лето во Франции, открывая для себя культуру этой страны, совершенствуя знание языка, получая не только зарплату, а и возможность знакомиться с новыми людьми. Подняться на Эйфелеву башню, увидеть Триумфальную арку и Елисейские поля, посетить Лувр и ещё массу нетуристических, но не менее прекрасных мест — всё это также доступно каждому участнику программы. А опыт работы в Европе пригодится вам в любом случае.