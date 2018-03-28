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    Ср., 28 марта 2018г.
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    Тема: На сколько выгодно и умно покупать катер либо яхту ?? как ето по расходам по седержанию
    • Oldmen65 Вчера в 23:07 «Ответить»
      Собираюсь покупать катер (яхту), стоит ли ? дело в том что мечтал с детства, сейчас немного деньги есть, возможность тоже...но вот не знаю стоит ли вообще в ето влезать ??
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