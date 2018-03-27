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    Вт., 27 марта 2018г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Котел
    • Сегодня! Мальвинка Cегодня в 20:11 «Ответить»
      Народ у кого какие газовые котлы? На даче жуть какой старый, думаю сменить пока есть возможность. Посмотрела в интернете, большущий выбор, глаза разбегаются, но надо выбрать действительно хороший.
      • New! Владая Cегодня в 20:23 «Ответить»
        Недавно меняли дома котел, по совету специалиста покупали настенный Bosch Gaz 3000W ZW . Не стали заказывать через интернет, чтоб долго не ждать, муж мотался в специализированный магазин.
        • New! Мария Ивановна Cегодня в 20:38 «Ответить»
          А не проще обратится к профи и с его помощью выбрать котел? Лучше пусть человек разбирающийся в этом поможет и как раз сразу установит. Лично я так и делала, а то что Вам здесь посоветуют толку никакого не даст.
          • New! Самаль Елена Cегодня в 21:02 «Ответить»
            У меня такая же проблема, котел в ужасном состоянии, его устанавливали еще в 80-х годах, пора бы сменить. Планирую ремонт в доме, как раз и установлю новый котел, чтоб все одним махом. Смотрела какого бренда купить котел, но выбор большой сложно определится и выбрать действительно толковый. Нашла интернет магазин, думаю у них купить газовый котел https://santeplosnab.ru/kotelnoe-oborudovanie/ . Позвоню, посоветуюсь и с их помощью выберу который мне подходит.
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