А не проще обратится к профи и с его помощью выбрать котел? Лучше пусть человек разбирающийся в этом поможет и как раз сразу установит. Лично я так и делала, а то что Вам здесь посоветуют толку никакого не даст.
У меня такая же проблема, котел в ужасном состоянии, его устанавливали еще в 80-х годах, пора бы сменить. Планирую ремонт в доме, как раз и установлю новый котел, чтоб все одним махом. Смотрела какого бренда купить котел, но выбор большой сложно определится и выбрать действительно толковый. Нашла интернет магазин, думаю у них купить газовый котел https://santeplosnab.ru/kotelnoe-oborudovanie/ . Позвоню, посоветуюсь и с их помощью выберу который мне подходит.