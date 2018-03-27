Приветик всем. Как говориться в пословице "На Бога надейся, а сам не плошай". Вот поэтому я как автомобилист со стажем хочу с вами обсудить такую жизненноважную тему как помощь при угоне автомобиля. Давайте объединятся и давать здесь информацию на различные группы в соц.сетях или на сайты которое помогают разыскать угнанное авто. Лично я знаю только один всероссийский портал, на котором все друг другу помогают в случае такой беды((. Вот почитайте статью из этого портала "Как подать машину в розыск" http://yasvidetel.ru/blog/article/kak-podat-mashinu-v-rozysk что бы иметь представление с чего начинать, когда у вас угнали ваш любимый автомобиль. А какие сайты или группы в соцсетях знаете вы ?