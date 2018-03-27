Work and Travel — программа международного обмена, которая предлагается в разных уголках мира. Студенты могут поехать в страны Европы и Азии, в Австралию или Новую Зеландию, в Африку и Северную Америку. Но наиболее популярные направления — США и Германия. И если в Штаты возможно отправиться только на период летних каникул (3-4 месяца), то участие в программе Work and Travel Германия доступно также в зимнее время (3 месяца). Это своего рода стажировка, в ходе которой студенты стационара от 19 до 24 лет смогут получить международный опыт в гостинично-туристическом бизнесе, погрузиться в культурную среду этой европейской страны. Когда ещё вам выпадет такая прекрасная и бюджетная возможность увидеть живописную долину Рейна со средневековыми замками и монастырями, полюбоваться Шварцвальдом и спокойным Балтийским побережьем, посетить центры виноделия в южных районах по долинам рек? Ворк энд Тревел в Германии — это путешествия по всей территории страны, во время которых вы сможете открыть для себя Берлин с величественной архитектурой, Бранденбургскими воротами, насладиться живописной красотой природы. Месяц путешествий в сердце Европы производит поистине неизгладимое впечатление. Возвращаясь домой, вы ещё долго не сможете поверить, что это случилось именно с вами. Также это официальная и абсолютно легальная работа для студентов в Германии в иностранной компании, что станет привлекательным пунктом вашего резюме. А ежедневная практика немецкого в процессе стажировки и путешествий обеспечит вам лёгкое усовершенствование иностранного языка. И забегая наперёд, ответим на самый популярный вопрос: да, программа окупится с лихвой.