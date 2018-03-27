Ищу простой и короткий комплекс упражнений на утреннею тренировку, что посоветуете? Времени у меня особо нет, с утра на работу, а после нее у меня вообще не на что сил нет. Здоровье нужно хоть как-то в тонусе держать. Дело в том, что я уже как три годна в зал не хожу из за нехватки времени ( Что посоветуете?
Физические нагрузки это залог здоровья. Сама не особо раньше занималась спортом, но парень привлек меня ко всему этому делу. Начать можно с малого, вот хорошая статья 7 УПРАЖНЕНИЙ, ЧТОБЫ ВОЙТИ В ФОРМУ ЗА 10 МИНУТ В ДЕНЬ http://playboyrussia.com/data/faqty/7-up...10-minut-v-den/ почитайте там все детально и просто написано.