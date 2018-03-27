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    Тема: Займ
    • Сегодня! Микки Cегодня в 11:05 «Ответить»
      Иногда бывают такие ситуации, когда срочно нужны деньги, а занять неукого. Вот и у меня на днях случилась такая ситуация. Мой ноутбук сломался, а для моей работы он крайне необходим, поэтому пришлось покупать новый. Мне моя подруга посоветовала где можно взять займ Спасибо ей, за такую находку. Кто уже пользовался такими услугами?
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