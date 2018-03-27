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    Вт., 27 марта 2018г.
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    Форум: Банковский форум
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    Тема: Идеальная стратегия для торговли на форекс
    • Сегодня! Юличка28 Cегодня в 09:58 «Ответить»
      Знаю точно что много форекс стратегии для торговли на форекс рынке.
      Интересует меня вопрос о том какая же стратегия для торговли является идеальной, что скажите по этому поводу?
      • Сегодня! SnoopCat Cегодня в 12:08 «Ответить»
        Знаете, это как вопрос о том, какая стратегия игры в казино является идеальной. Я вот тестирую сейчас одну на бесплатном казино вулкан , ну получается через раз.
        • Сегодня! Персер Cегодня в 12:25 «Ответить»
          Идеальных стратегии нет, однако при всем этом замечу что вам стоит пробовать разные варианты стратегии торговли, а по факту выбирать ту которая по более вам подходит.
          И еще дам важную рекомендацию, а именно скажу что тут https://binaro.ru/torgovlya-na-forex/strategii-forex.html можно найти описания разных методов торговли, советую с каждым из них ознакомится в частности. И кроме этого скажу что никто вам не мешает на демо счетах опробовать разные системы торговли и тем самым выбрать для себя лучшею.
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