Идеальных стратегии нет, однако при всем этом замечу что вам стоит пробовать разные варианты стратегии торговли, а по факту выбирать ту которая по более вам подходит.
И еще дам важную рекомендацию, а именно скажу что тут https://binaro.ru/torgovlya-na-forex/strategii-forex.html можно найти описания разных методов торговли, советую с каждым из них ознакомится в частности. И кроме этого скажу что никто вам не мешает на демо счетах опробовать разные системы торговли и тем самым выбрать для себя лучшею.