Открываем Европу вместе! У вас есть отличный шанс отправиться в Германию, чтобы усовершенствовать свой немецкий, попутешествовать и немного заработать. Поскольку возможности, которые предоставляет Au-Pair программа в Германии, достаточно разнообразные.Главные цели поездки в Германию по программе международного обмена – набраться опыта, подучить иностранный язык, ознакомиться с культурой и бытом другой страны. Конечно, основной обязанностью участника будет уход за детьми принимающей семьи, поэтому наличие аналогичного опыта работы с детками станет огромным преимуществом при рассмотрении его кандидатуры. Вместе с тем Au Pair in Germany включает и обучение, ведь вы будете посещать языковые курсы, знакомиться и общаться с людьми из других уголков планеты. Несмотря на то, что по сути программа — это работа няней в Германии для русских, участвовать в ней могут как девушки, так и парни в возрасте от 18 до 25 лет, которые соответствуют всем указанным выше требованиям. Зачастую принимающие семьи имеют высокий достаток, проживают за городом в больших домах, так что наличие водительских прав было бы очень уместно.Какие требования? возраст от 18 до 25 лет; участвовать могут как девушки, так и парни. Парням сложнее найти принимающую семью, чем девушкам. Но их шансы возрастают, если они имеют действительно хороший опыт работы с детьми; не быть в официальном браке и не иметь детей; кандидат должен иметь как минимум базовые знания немецкого языка (пройти минимум 100 часов языковых курсов или предоставить сертификат А1 от Goethe Institute или эквивалент); необходимо любить детей и иметь подтверждённый опыт работы с ними (необходимо предоставить как минимум 2 рекомендации); необходимо уметь выполнять легкую работу по дому; наличие водительских прав не обязательно, но будет являться большим преимуществом.