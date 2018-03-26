Мелкую бытовую технику и не только я всегда покупаю в магазине РайБТ, приличный выбор разной техники, цены адекватные и частенько дают приличные скидочки. Вот планирую покупку холодильника в этом магазине.
Раз на раз не приходиться, покупаю в разных магазинах, где увидела, понравилось там и заказываю. В данный момент хочу купить кухонную машину. Смотрела где купить в интернете, наткнулась на кухонную машину Майкук от производителя https://mycook.pro/aktsii/ . Дождусь мужа пусть одобрит мой выбор (ему ведь платить))) и закажу, тем более там акции, обойдется сейчас дешевле.
sashass писал:
Ещё и мебель купить сначала надо бы перед тем как технику покупать
Кухонной мебелью уже удалось обзавестись, себе вот буквально на днях купила интересный ганитур подробнее из черешневого дерева. Сборка качественная, так что надеюсь, что ни один десяток лет прослужит. А вы какую мебель для кухни себе покупали?