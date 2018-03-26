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    Пн., 26 марта 2018г.
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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
    Новая тема
    Тема: Техника для кухни
    • Сегодня! Владая Cегодня в 10:05 «Ответить»
      Ребята где Вы покупаете бытовую технику? Интересуют интернет магазины с большим выбором и приемлемыми ценами, надо прикупить технику для кухни. Заранее благодарна за помощь.
      • Сегодня! Варварочка Cегодня в 10:20 «Ответить»
        О и мне интересно))) недавно поломался кухонный комбайн, лет 7 пропахал у меня, я без него как без рук. Дождалась наконец то зарплату, думаю надо купить пока не потратила все деньги.
        • Сегодня! Мальвинка Cегодня в 10:34 «Ответить»
          Мелкую бытовую технику и не только я всегда покупаю в магазине РайБТ, приличный выбор разной техники, цены адекватные и частенько дают приличные скидочки. Вот планирую покупку холодильника в этом магазине.
          • New! Мария Ивановна Cегодня в 10:52 «Ответить»
            Раз на раз не приходиться, покупаю в разных магазинах, где увидела, понравилось там и заказываю. В данный момент хочу купить кухонную машину. Смотрела где купить в интернете, наткнулась на кухонную машину Майкук от производителя https://mycook.pro/aktsii/ . Дождусь мужа пусть одобрит мой выбор (ему ведь платить))) и закажу, тем более там акции, обойдется сейчас дешевле.
            • New! sashass Cегодня в 11:46 «Ответить»
              Ещё и мебель купить сначала надо бы перед тем как технику покупать
              • New! Аноним Cегодня в 11:50 «Ответить»
                sashass писал:
                Ещё и мебель купить сначала надо бы перед тем как технику покупать
                Кухонной мебелью уже удалось обзавестись, себе вот буквально на днях купила интересный ганитур подробнее из черешневого дерева. Сборка качественная, так что надеюсь, что ни один десяток лет прослужит. А вы какую мебель для кухни себе покупали?
                • New! Аноним Cегодня в 12:23 «Ответить»
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