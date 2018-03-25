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Вс., 25 марта 2018г.
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Форум: Мужской форум - мужские темы
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Тема: Тату хочу сделать себе
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Сегодня!
Klinton
Cегодня в 15:43
«Ответить»
хочу сделать татуировку, куда лучше ставить? Хочу либо на плечо, либо в предплечье. и что вы думаете о тату, может вообще не надо ??
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